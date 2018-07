VARY, Lucien



Le 6 juillet, à l'âge de 92 ans, est décédé Lucien Vary de La Prairie, époux de feu Jeannine Proulx.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Normand), Christiane (Yvon), Danielle (Michel), Guylaine (Mario), Lise (Serge) et feu Michel, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses trois soeurs Georgette, Lucienne et Cécile, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu samedi le 21 juillet 2018 à 11h, à l'église La Nativité, 155 boul. St-Jean, La Prairie, Québec J5R 2J9, précédé des condoléances à 9h30.www.dignitequebec.com