THIFFAULT, Nicole



De Blainville, le 2 juillet 2018, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Nicole Thiffault, épouse de M. Rosaire Paillé.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Martin (Johanne) et Mathieu (Karène), ses petits-enfants Olivier et Ophélie, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 juillet de midi à 16h au:418, BOUL. LABELLE (angle autoroute 640)ROSEMÈREUn hommage lui sera rendu ce jour même à 15h30 au salon.Au lieu de fleurs, votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don pour Diabète Québec.