RIOUX, Monique (née LEVAC)



De Terrebonne, le 11 juillet 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Monique Levac, épouse de feu M. André Rioux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Raymond), Lise (Martin) et Stéphanie (Jonathan), ses petits-enfants David, Dominic (Sarah- Jane), Vincent, James, Marianne, Magalie et Daphnée, ses arrière-petits-fils Zack, Félix et Logan, son frère Jean-Pierre (Lola), ses soeurs Nicole et Louise, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 juillet de midi à 17h au:756 RUE ST-LOUISTERREBONNEUne réunion de prières aura lieu ce jour même à 17h au salon.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.