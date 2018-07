ORLANDO, Antonino



À l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval, le dimanche 29 avril 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée Antonino Orlando.Il laisse dans le deuil son épouse Assunta Orlando, ses enfants Joseph et Patrizia, leurs conjoints Rita et Eugenio, ses petits-enfants Anthony, Michael, Lorenzo et Luca, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il n'y aura pas de cérémonie. Il repose maintenant au Cimetière de Laval, 5505 Rang du Bas-Saint-François, Laval, Qc.