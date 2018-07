QUENNEVILLE, Pierrette

(née Latendresse)



À Laval, le 8 juillet 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Pierrette Latendresse, épouse de Dr Jean-Guy Quenneville.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Ève (Mario), Louis (Sylvie) et Charles (Moragh), son petit-fils Maxime Riopel, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 19 juillet 2018 de 18h30 à 22h et le vendredi 20 juillet de 10h à 11h à la:Une liturgie de la Parole aura lieu le vendredi 20 juillet à 11h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Laval.