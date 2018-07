BERTRAND, Carmen



À St-Eustache, anciennement de St-Hermas, le 7 juillet 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Carmen Bertrand, fille de feu Joseph Bertrand et de feu Eugénie Legault et soeur de feu Aline et feu Noëlla.Elle laisse dans le deuil ses frères: Jean-Guy (Jeanne d'Arc Trottier) et Gérald (Rolande Caron), sa grande amie Monique L'Allier, neveux, nièces et autres parents et amis.Les funérailles auront lieu samedi le 21 juillet à 10h en l'église de Saint-Eustache. La famille y sera présente dès 9h pour recevoir les condoléances.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital St-Eustache.La famille tient à remercier le personnel du 3e étage C de l'Hôpital de St-Eustache pour les bons soins.147 BOUL. ARTHUR SAUVÉ, ST-EUSTACHE450-473-5934