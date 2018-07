MORIN, Yolande



À Terrebonne, le 29 juin 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée, en douceur, Yolande Morin, épouse de feu Gaston Tétreault et conjointe de Cécilien Cloutier.Yolande laisse dans le deuil ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ainsi que son frère Jean, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Salon funéraire:MONTRÉAL / 514-353-9199Stationnement 2 côtés de la rue Notre-Dame + stationnement de l'église (Notre-Dame et Georges-Bizet) Mtl.www.salonfunerairelfc.comle samedi 21 juillet à compter de 13h. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 15h30.La famille désire remercier tout le personnel soignant du centre hospitalier Pierre-Legardeur pour les excellents soins prodigués.