LATOUR, Lilianne



À l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal, le 2 juillet 2018, est décédée à l'âge de 91 ans, Lilianne Latour, pianiste, fille de Jean-Marie Latour et de Thérèse Lonergan, tous deux décédés.Outre ses parents, Lilianne est allée rejoindre sa soeur et ses frères, Simon, Rémi, Simone, Émile et Marcel. Elle laisse aussi toute sa famille, amis et amies, ses neveux, nièces, leurs conjoints, leurs enfants, ainsi que sa filleule Suzanne Pilloud-Proulx (Jean-Luc) et leurs enfants.Diplômée académique en pédagogie musicale de Montréal et de Rome, elle s'est retirée, avec regret, de l'enseignement pianistique en raison d'une grave maladie cardiaque.La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du salon:le dimanche 22 juillet 2018 à 14 heures. Les parents et amis sont invités à offrir leurs condoléances dès 12h30.Au lieu de fleurs, veuillez envoyer vos dons à la Fondation Armand Frappier -INRS (450 686- 5360) en cardiologie ou en oncologie directement au: