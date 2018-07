LESSARD, Richard



De Ste-Catherine, le 10 juillet 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Richard Lessard époux de Mme Lise Bouclin Lessard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses quatre filles, Chantal (Patrice), Julie (Pierre), Karine (Marc), Christine (Martin), ses huit petits-enfants, ses soeurs, son frère, plusieurs autres parents et amis.Homme actif et sportif, passionné de ski, de golf, de pêche et de vélo, il laisse à ses enfants et petits-enfants un héritage dont ils sont fiers.Il a été confié au salon funéraire:SAINT-CONSTANT, QCTél. 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 20 juillet de 14h à 16h30 et de 18h à 20h. Une célébration d'adieu aura lieu à 20h en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.