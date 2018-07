BRUN, François



À Saint-Jérôme, le 7 juillet 2018, à l'âge de 54 ans, est décédé M. François Brun, conjoint de feu Mme Line Cormier.Il laisse dans le deuil son fils Jean-François, ses soeurs Francine et Pierrette (Serge), sa belle-mère Isabelle Larrivée, sa belle-soeur Louise (Guy), son beau-frère Paul, son filleul David (Daphné), ses neveux Mathieu et Yanick, ses grandes amies Sylvie, Sophie et Lise ainsi que plusieurs autres parents, amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 20 juillet 2018 de 19h à 22h ainsi que samedi le 21 juillet de 9h à 11h au salon de la:400, PLACE DU CURÉ-LABELLEST-JÉRÔMELes funérailles auront lieu samedi le 21 juillet 2018 à 11h à la Cathédrale de Saint-Jérôme.Au lieu des fleurs, des dons à la Société de la Sclérose latérale amyotrophique du Québec seraient appréciés (http://sla-quebec.ca/).