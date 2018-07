GUIDOLIN, Thérèse



À Montréal, le 28 juin 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Thérèse Guidolin.Elle laisse dans le deuil son frère Giuseppe, ses nièces et ses neveux Linda (Sergio), Robert (Denise), Johnny (Johanne), Pierre (Ginette), Linda (Guy) et Ginette (Richard) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 22 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que lundi le 23 juillet 2018 de 12h à 13h au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comUn service religieux suivra à 13h à la chapelle le lundi 23 juillet.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.