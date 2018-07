GASCON, Madeleine, S.S.A.



Sr Marie-Germaine-de-Jésus, S.S.A.À la Maison mère des Sœurs de Sainte-Anne, Lachine, le 12 juillet 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée soeur Germaine Gascon, S.S.A. Originaire de Montréal, elle était la fille de feu Ernest Gascon et de feu Germaine Nantel.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses soeurs et frères: Gisèle (feu Yvon Langlois), Aline (feu Robert Pominville), Réal (Louise Pouliot), Pierrette (René Patenaude), Claire (Richard Boulianne), Florence (Jean-Guy Lebrun), une belle-sœur Gisèle Dansereau (feu Jacques), Andrée, Marie-Thérèse, Madeleine, une belle-soeur Simone Magnan (feu Gilles), un beau-frère Roger Fournier (feu Marielle), ses cousins et cousines, neveux et nièces.Elle sera exposée à la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, 745, avenue Esther-Blondin (angle 18e Avenue et Provost, Lachine) le mardi 17 juillet 2018. Le salon funéraire sera ouvert à compter de 10h.Les funérailles auront lieu le même jour en la chapelle de la Maison mère à 13h30.Prière de ne pas envoyer de fleurs.