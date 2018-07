GRAVEL, Louis



Le 12 juillet à l'âge de 74 ans, est décédé Louis Gravel de Brossard.Il laisse dans le deuil ses enfants Christian (Marie-Noëlle), Mireille (Carl), ses petits-enfants Charles, Jeremy, Olivier et Yuki, ses frères Jean-Pierre (Marie-Suzanne), Gaétan (Monique) et Fernand, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 juillet à 10h en l'église La Nativité, 155 chemin St-Jean, Laprairie suivies des funérailles à 11h.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer de la Rive-Sud serait apprécié.LA MAISON DARCHE7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.com