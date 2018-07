GAUTHIER, Normand



À Montréal, le 10 juillet 2018, est décédé à l'âge de 95 ans, M. Normand Gauthier, débardeur à Montréal immatricule 3018.Il laisse dans le deuil son ami Alain Dorval, son filleul Marc, Manon et Chantal, ainsi que ses nièces et neveux et plusieurs amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955, ch. Côte-de-Liesse, Saint-Laurent (Québec) H4N 2N6dimanche le 15 juillet 2018 de 10h à 16h. Un hommage aura lieu au salon à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la SPCA.