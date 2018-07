PERREAULT, Andrée-Marie (Noël)



Le 6 juillet dernier est décédée à l'âge de 79 ans, Mme Andrée-Marie Noël, épouse de M. Lucien Perreault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Roch (Sylvie), Maryse (Guy), Marie-Claude (Daniel) et François, ses 12 petits-enfants, ses 5 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 juillet de 19h à 21h et le samedi 21 juillet de 10h à 15h à la:Les funérailles suivront à 15h15 en l'église de St-Hubert, 5310 Chemin de Chambly, Saint-Hubert, QC J3Y 3N7.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-sud.