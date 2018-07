DE BEAUMONT COUILLARD

Anne



Décédée le 1er juillet 2018, Anne Couillard, fille de Rosario Couil-lard et Antoinette Fortier, soeur de Micheline, François, Lucie et Céline (tous décédés), laisse dans le deuil les enfants de son frère, Jean-François, Denis, Louise, Marie, leurs conjoint(e)s ainsi que leurs enfants et petits-enfants.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Pavillon de la Rive, à Fabreville (Laval) de même que ses bénévoles, notamment Mme Ghislaine Buteau, pour les très bons soins et pour toutes les attentions reçues par Anne durant les onze ans où elle y a vécu.La famille recevra parents et amis samedi le 11 août à compter de 10h30 à l'église de St-Hermas (4291, rue Lalande Saint-Hermas, Mirabel J7N 2Z4). Les funérailles et la mise en terre débuteront à 11 heures et seront suivies d'un buffet où tous sont conviés.