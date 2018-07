TÉTRAULT FORGUES, Lise



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 8 juillet 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Lise Forgues, épouse de feu Germain Tétrault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Chantal), Manon (Éric), Michel (Chantal), ses petits-enfants Raphaelle, Jérémie, Florence, Mycha, Justin, sa soeur Monique (Ronney), son frère Alain (Lise) ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Elle était la soeur de Murielle (Marcel) décédée le même jour qu'elle, ce dimanche 8 juillet et de feu Andrée (feu Léo).La famille vous accueillera au complexe funéraire:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2www.lesieuretfrere.com, 450-359-0990le samedi 21 juillet 2018 à compter de 13h. Une célébration de la Parole aura lieu à 15h, en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (Maison de soins palliatifs de Saint-Jean-sur-Richelieu).