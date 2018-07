Britishow sur la route jusqu’en 2019

Fort de ses quelque 30 000 billets vendus, la tournée Britishow continue de prendre de l’ampleur. La revue musicale sera présentée jusqu’au printemps 2019, et ce, « dans sa forme optimale », promet Renee Wilkin.

Un an après le début de l’aventure Britishow, Renee Wilkin admet ne jamais avoir envisagé l’ampleur que prendrait le projet dont elle partage la vedette avec Jérôme Couture, Yvan Pedneault et Pascal Dufour.

« On avait vu l’engouement suscité par American Story Show, le projet précédent de KO Scène. Mais on ne sait jamais si l’histoire va se répéter avec un spectacle différent. Il n’y a aucune garantie », avance la chanteuse.

Acquis depuis par le groupe Musicor Spectacles, Britishow plonge dans l’encyclopédie musicale du Royaume-Uni pour revisiter une centaine de ses plus grands succès. Sur scène, les quatre interprètes se partagent ces titres, les offrant en solo, en duo ou en groupe, tantôt dans leur forme intégrale, tantôt en medleys.

En 12 mois de rodage, puis de représentations, l’équipe de Britishow croit être parvenue à élever le spectacle « au top de ce qu’il peut être ». Renee Wilkin remarque une complicité plus cimentée au sein des interprètes, mais également des prestations beaucoup plus assumées de chacun des titres.

« Au départ, il y avait beaucoup de choses à penser ; ce sont des chansons et des registres auxquels on n’était pas nécessairement habitués, alors, dans mon cas, tout était plus cérébral.

Mais maintenant, j’ai l’impression d’enfiler de vieilles pantoufles (rires). Je me permets davantage de livrer mes chansons à ma manière, de mieux les incarner », explique la chanteuse.

Des reprises intimidantes

Autre fait non négligeable, la quarantaine de représentations données lui a permis de gagner en confiance et en expérience.

Le stress est, depuis, tombé en voyant les réactions des gens devant les reprises de chansons particulièrement intimidantes, comme Skyfall, mégasuccès d’Adele.

