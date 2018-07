HOULE (LUSSIER), Louise



À Boucherville, le 10 juillet 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Louise Lussier, épouse de feu Jean-Pierre Houle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Guy (Danielle), France (Martin), Lyne, ainsi que ses petits-enfants Sébastien (Sonia), Stéphanie (Mathieu), Yannick (Catherine), Félix (Lise-Marina), son arrière-petite-fille Zoé et de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 21 juillet de 10h à 14h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 14h en la chapelle duet de là au cimetière de Boucherville.La famille remercie chaleureusement tout le personnel de la Résidence Montarville.