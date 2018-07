C’est arrivé la semaine du... 15 juillet

15 juillet 1617

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, CA M001 BM042-Y-1-P0956

Louis Hébert, apothicaire parisien et compagnon des précédentes explorations de Samuel de Champlain en Acadie, débarque à Québec avec sa femme Marie Rollet et leurs trois enfants. C’est la première famille à immigrer en Nouvelle-France. Avec sa curiosité, sa connaissance des plantes médicinales et grâce aux Amérindiens qui lui transmettent leur savoir, il découvre les propriétés de certains végétaux locaux. Il apporte aussi du blé à Québec et sera parmi les premiers à cultiver cette plante en Nouvelle-France.

16 juillet 1942

À Paris, la police rafle plus de 14 000 juifs qui seront réunis au Vélodrome d’hiver puis envoyés dans les camps de la mort des nazis.

17 juillet 1972

En tournée pour l’album Exile on Main Street, l’escale montréalaise des Britanniques Rolling Stones est le théâtre d’agitations et d’émeutes : une bombe explose dans le véhicule de tournée et 3000 faux billets ont été produits.

19 juillet 1833

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal

Montréal adopte sa devise « Concordia Salus » (« le salut par la concorde ») et le blason symbolisant ses peuples fondateurs européens : le castor canadien-français, la rose anglaise, le chardon écossais et le trèfle irlandais.

20 juillet 1653

Paul Chomedey de Maisonneuve, accompagné de Marguerite Bourgeoys, quitte Saint-Nazaire, dans le Pays de la Loire, avec de nouveaux colons. C’est la Grande Recrue qui sauvera la petite colonie de Ville-Marie.

21 juillet 1969

En pleine Guerre froide, le 21 juillet, le module lunaire d’Apollo XI se pose dans la mer de la Tranquillité et l’Américain Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune.

18 juillet 1976

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, VM94-Od04-010

La gymnaste roumaine Nadia Comaneci fait sensation aux Jeux de Montréal en remportant la première note parfaite de 10 dans sa discipline, aux barres asymétriques. Elle en affichera plusieurs autres à ces jeux et remportera 3 médailles d’or. Les Jeux, ouverts le 17 juillet, commencent en force ! Des 6084 athlètes participants, 1260 sont des femmes. Le Canada remportera 11 médailles, mais aucun titre olympique. Les Jeux durent jusqu’au 1er août 1976 et remportent un vif succès, malgré les coûts engendrés par la construction des installations, et particulièrement du Stade olympique.

