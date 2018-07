Deux ans de prison pour avoir simulé un cancer en phase terminale

NEW YORK | Une femme qui a simulé un cancer en phase terminale, allant même jusqu’à berner son conjoint et ses propres enfants, a écopé d’une peine de deux ans de réclusion, vendredi, à New York.

Selon le quotidien «The Daily News», Vedoutie Hoobraj, qui était connue sous l’identité Shivonie Deokaran, a réussi de 2014 à 2016 à escroquer 400 personnes, en amassant plus de 50 000 $ US.

Dans le cadre d'une campagne de sociofinancement sur le site spécialisé GoFundMe, elle prétendait être victime d’une leucémie au stade terminal et ses fils avaient même organisé une collecte auprès de leurs coéquipiers de l’équipe de football de l’école secondaire Ardsley, dans le comté de Westchester, dans l’agglomération new-yorkaise.

La femme a tout fait pour que son histoire tienne la route. Elle s'est rasé les cheveux et a manipulé son dossier médical, changeant la note «aucune anomalie» pour «multiples anomalies».

Quand des gens ont commencé à poser des questions à propos du médecin qui lui avait donné 18 mois à vivre, Vedoutie Hoobraj a prétendu qu’il était mort dans un tremblement de terre au Népal en avril 2015.

Après avoir enregistré un plaidoyer de culpabilité, elle a tout de même continué à blâmer son conjoint, affirmant que cette fraude était l’idée de ce dernier et qu'il lui coupait les cheveux alors qu’elle dormait.

«Dans une exploitation cynique de la générosité des gens, Vedoutie Hoobraj a créé une fiction élaborée sur le cancer pour récolter des contributions caritatives de donateurs bien intentionnés. Hoobraj a même falsifié des dossiers médicaux pour dissimuler la fraude. Aujourd'hui, elle a appris le prix d'une telle conduite effrontée», a dit Geoffrey Berman, le procureur fédéral du district Sud de New York.

Soulignons qu’en plus de se retrouver derrière les barreaux au cours de 48 prochains mois, Hoobraj a été condamnée à remettre les 51 938 $ US qu’elle avait amassés frauduleusement, en plus de verser près de 48 000 $ US en guise de dédommagement aux victimes de son stratagème.