CÔTÉ, Thérèse



À Saint-Basile-Le-Grand, le 8 juillet 2018, à l'âge 77 ans est décédée madame Thérèse Côté, épouse de feu Marc Lemieux.Elle laisse dans le deuil, ses frères et soeurs Denise (Marcel), Serge (Jocelyn), Ghislaine, Pierrette (André), Diane (Jean-Yves), Jean-Marie (Nicole), Rita, Gérard (Yolande), plusieurs neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents, amis et clients de son commerce d'esthétique.La famille recevra vos condoléances au:QC J3G 0K5 / TEL : (450) 467-4780www.salondemers.comdans la salle Jordi-Bonet, le jeudi 19 juillet 2018 dès 10h. Une liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle du complexe à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du coeur et de l'AVC.