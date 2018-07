Disparition d’un jeune souffrant de dysphasie avec un trouble envahissant du développement à Beloeil

BELOEIL – La Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent demande à la population d’ouvrir l’œil et de prévenir les autorités s’ils aperçoivent Kevin Belisle, 28 ans, qui est porté disparu depuis vendredi à Beloeil, en Montérégie.

Le jeune homme, qui est parti du domicile de ses parents en tenant des propos «peu rassurants», selon la police, souffre de dysphasie avec un trouble envahissant du développement.

D’après les informations partagées par communiqué samedi, Kevin Belisle est parti avec son portefeuille, mais sans son cellulaire.

«Il serait parti en colère sur un coup de tête [...] et n’a donc pas d’autres effets personnels avec lui. Les parents n’ont absolument aucune idée de l’endroit où il pourrait se trouver. Il n’a jamais mis les pieds dans un débit de boisson et il ne côtoie personne», a-t-on indiqué, en ajoutant que sa famille est inquiète «compte tenu de son état émotif depuis un certain temps».

Soulignons que Kevin Belisle ne fait pas son âge et à plutôt l’air d’un ado d’une quinzaine d’années.

Il mesure 1m73, pèse environ 59 kg, a les cheveux châtains courts et les yeux bleus pers. Il a par ailleurs une petite cicatrice au sourcil droit.

Au moment de sa disparition, il portait un chandail (peut-être bleu), un short foncé et des espadrilles noires avec des lignes vertes.

Toute personne possédant des informations sur ses déplacements est priée de communiquer au 450 536-3333, poste 1.