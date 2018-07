TRUDEL, Georges-Émile



Le 7 juillet 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Georges-Émile Trudel, époux de Mme Marguerite Arsenault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Aline (Patrick), André (Lynda), Ghislaine (Donald) et Stéphane, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfant, ses belles-soeurs et son beau-frère, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:SAINT-AMABLE, QC, J0L 1N0Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 20 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 21 juillet dès 10h. Les funérailles suivront à 13h30 en l'église Saint-Amable, 970 Principale, Saint-Amable.