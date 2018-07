EVARTS, Louise



À Laval, le 4 juillet 2018, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Louise Evarts, épouse de M. Claude Giroux.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Chantal (Jean-François Bélanger) et Elaine (Malcolm Starkey), ses petits-enfants Marie-Jeanne, Louis-Philippe et Daphne, son frère André, ses soeurs Monique et Ginette, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 20 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 21 juillet de 9h30 à 10h30 à la:Les funérailles auront lieu le samedi 21 juillet 2018 à 11h en l'église St-Pie-X de Laval (1065 boulevard Pie-X, Laval, H7V 3B2).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec.