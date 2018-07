Erik Karlsson continue de faire jaser

Tyler Seguin est bien au fait des rumeurs et des spéculations qui entourent le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Erik Karlsson.

La vedette des Stars de Dallas sait donc que son équipe a été citée parmi les destinations possibles du Suédois. Il y a de quoi être emballé sachant que Karlsson est l’arrière le plus prolifique depuis 2011-2012 avec 447 points, soit 64 de plus que son plus proche poursuivant Brent Burns.

Mais Seguin ne retient pas son souffle pour autant.

«Il y a tellement de rumeurs, tu essaies de garder la tête froide comme tu le fais après les victoires et les défaites. Durant la saison morte, c’est le même principe. Chaque matin, il y a des rumeurs. C’est pourquoi tu essaies d’éviter Twitter», a-t-il expliqué, tel que cité par le site web de la Ligue nationale de hockey, lors de sa présence au tournoi de golf de l'Association des joueurs.

«Chaque fois que tu as une chance d’améliorer ton équipe, tu aimes entendre ce genre de choses. Mais tu ne veux pas les prendre trop au sérieux.»

Quelques conseils

Échangé aux Stars par les Bruins durant l’été 2013, Seguin peut prodiguer quelques conseils à Karlsson.

«S’il est vraiment échangé, je lui dirais qu’il ne doit pas entretenir des attentes. Tu vas dans un nouvel environnement, une nouvelle équipe. Tu dois simplement en profiter et gagner le respect de tout le monde.»

La bonne nouvelle pour le récipiendaire de deux trophées Norris, c’est que d’ici là, il a eu amplement le temps de se préparer et de faire face à la réalité d’un changement d’adresse.

Il s’agit d’un «petit luxe», disons, auquel n’ont pas eu droit Seguin, ou encore Taylor Hall, qui est plus récemment passé des Oilers d'Edmonton aux Devils du New Jersey.

Changement bénéfique?

Pour Seguin comme pour Hall, un différent décor a été bénéfique... et comment. Le premier est devenu l’un des meilleurs joueurs de centre du circuit, alors que le second a reçu le trophée Hart remis au joueur le plus utile au terme de la dernière saison.

«Je crois que c’est plus facile quand tu sais qu’une transaction s’en vient. Je ne le savais pas, moi, a pour sa part raconté l'ailier gauche des Devils, également sur le site web de la LNH. Si tu es Erik Karlsson, tu sais que tu seras probablement échangé et tu es prêt. Moi, j’étais prêt à demeurer à Edmonton.»

«Il y a différents scénarios, mais en même temps, tu arrives dans une équipe et tu essaies de l’aider à gagner. Toutes les circonstances autour de ça ne changent pas vraiment ce fait», a-t-il nuancé.

Seguin dit lui aussi avoir été pris au dépourvu lorsque l’équipe qui l’a sélectionné au deuxième rang du repêchage de 2010 l’a envoyé sous d’autres cieux. Hall et lui ont d’ailleurs été échangés par le même directeur général, Peter Chiarelli.

«Si Karlsson change d’adresse, c’est un peu de son propre chef. Moi, c’était un choc, a souligné Seguin. Mais tu n’as d’autres choix que de passer à autre chose.»

Une adaptation

Si Seguin s’était éclaté dès sa première saison au Texas, avec une récolte de 84 points – la meilleure de sa carrière –, l’adaptation a été un peu plus compliquée pour Hall avec les Devils.

«Mon conseil pour lui serait de mettre Ottawa derrière lui. Peut-être que j’ai trop pensé à Edmonton lors de la première année, a confié Hall. Tu dois juste te concentrer sur ta nouvelle situation. Quand tu es échangé à ton apogée (prime), tu dois regarder de l’avant.»