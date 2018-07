PAINCHAUD, Jocelyn



Le 3 juillet 2018 est décédé à son domicile, M. Jocelyn Painchaud, à l'âge de 73 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Marc-André et Myriam, ses petits-enfants Maïka et Lexie, sa soeur Nicole (feu Bob Rowan), son frère Pierrot (Jacqueline Huard), son filleul Bobby, sa nièce Ginette (Robert Charette), ses neveux: Billy (Sonia Pilon) et Bob (Kate Kyle), ses petits-neveux et petites-nieces: Kevin, Alyson, Kelly, Maélie, Brenna, Robert Jr et Simon ainsi que de nombreux cousin(e)s et amis.Selon sa volonté, M. Painchaud ne sera pas exposé. La mise en terre des cendres aura lieu le samedi 4 août à 11h, au cimetière du Lac Saguay. La famille recevra vos condoléances lors d'une réception qui aura lieu par la suite, au sous-sol de l'église St Hugue.La famille de M. Painchaud désire remercier sincèrement parents et amis. Vos messages personnels nous touchent et sont grandement appréciés.