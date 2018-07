CHARETTE, André



Aux termes d’une longue et belle vie, André Charette époux de feu Gabrielle Verdon, s’est éteint le 7 juillet, entouré de ses quatre filles, Nicole (feu André Leblanc), Danielle (Gérard Guérin), Johanne (Gaétan Taillon) et Josée (Christian Bleau).Outre ses filles, il laisse dans le deuil ses petits-enfants, leur léguant de beaux et précieux souvenirs, Sophie, Stéphanie, Jude, Hugo, Frédéric, Alexandre, Caroline et Dominic, dix arrières petits-enfants tous attristés d’avoir perdu leur grand-papi, ses nièces et neveux et des amis.Au cours des dernier mois, nombre de bonnes personnes ont gravité autour de papa, lui apportant bons soins, multiples attentions, bienveillance et réconfort. Ces personnes ont fait un travail des plus professionnels toujours avec gentillesse. Nous tenons à les remercier: Isabelle, dont la bonne humeur et la joie de vivre apportaient beaucoup de lumière lors de ses visites; le personnel du CLSC des Seigneuries de Varennes en particulier l’extraordinaire infirmière Karine et tous ses collègues; Alexandre et Rollande de la Résidence Florentine Dansereau et tout leur dévoué personnel; et enfin, les merveilleux êtres qui forment l’équipe de La Maison Victor-Gadbois qui ont permis à notre père de partir pour ce dernier voyage dans une grande sérénité.La famille accueillera parents et amis au Cimetière près du Fleuve:dimanche le 29 juillet 2018 entre 10h et 13h.Les gestes de sympathie peuvent s’exprimer par des dons à la Maison Victor-Gadbois.