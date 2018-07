MASSÉ, Micheline



À Montréal, le 1er juillet 2018, à l’âge de 80 ans, est décédée Micheline Massé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Joanne, Daniel (Diane), Benoit (Isabelle) et René, ses petits-enfants Guillaume (Jessica), Anni, Samuel et Pierre-Alexandre ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 21 juillet 2018 de 13h à 15h au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comUne cérémonie suivra à 15h au salon. L’inhumation des cendres aura lieu le lundi 23 juillet à 14h au cimetière Notre-Dame des Neiges.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l’ACV.