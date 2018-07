TRUDEL, Francine



À Lachute, le mercredi 11 juillet 2018 est décédée à l'âge de 72 ans Madame Francine Trudel, épouse d'Yvon Lapointe.Outre son époux elle laisse dans le deuil ses enfants Nathalie et Serge (Chantal), ses petites-filles Aryelle et Molly, ses soeurs et frères, belles-soeurs et beaux-frères, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au Funérarium du Cimetière de Saint-Jérôme, situé au 302, rue de Martigny Ouest à Saint- Jérome (J7Y 4C9), le mercredi 18 juillet 2018 de 17h à 21h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (www.cancer.ca).