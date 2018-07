Il est où le bonheur?

Il est à Chandler, Gaspésie. Là où Jean Perron a déménagé ses pénates et ses souvenirs merveilleux depuis plus de deux ans. En mars dernier, il a épousé la belle Carole, près de 20 ans plus jeune que lui. Avant, il avait aussi marié la ville de Chandler où le couple a repris un tout petit resto de 14 places... La Loge à Perron dont le chiffre d’affaires a plus que triplé. À 30 kilomètres autour, on livre coquilles Saint-Jacques, pizzas « spécial Perron », des poutines « spécial Perron », des burgers et des fruits de mer. Très spécial. Johnny, 71 ans, est tombé dans le rêve de Carole, ex-banquière de Desjardins, et comme un caméléon, il s’est glissé dans le décor envoûtant de la Baie-des-Chaleurs. L’été, il joue au golf tous les jours, il retourne ensuite au resto saluer ses clients, touristes et gens de la place. Il s’est vite impliqué dans la fondation de l’hôpital, il passe encourager les jeunes à l’aréna et le gars d’Ascot Corner est maintenant un fier et joyeux Gaspésien.