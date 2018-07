Il y a eu un recadrage

Contre une équipe qui ne va nulle part, l’Impact n’a pas nécessairement eu un match très facile même s’il n’a pas vraiment été ennuyé.

Il a tout de même fallu un bon recadrage à la mi-temps parce que les choses n’allaient pas rondement.

« On a eu une première un peu compliquée, on n’était pas très contents de nous et le coach non plus », a admis Rudy Camacho.

« On a bien commencé le match, mais les 10 ou 15 dernières minutes de la première mi-temps n’étaient pas suffisantes, on s’est relâchés après un but arrivé tôt », a ajouté Samuel Piette, qui n’est pas sorti amoché d’une bonne collision avec l’officiel, Joseph Dickerson.

Saphir Taïder connaît ses meilleurs moments depuis qu’il s’est joint à l’Impact et son implication offensive est indéniable.

« Saphir se projette plus vers l’avant et entre plus dans la surface », a constaté Camacho.

Le principal intéressé assure qu’il n’a pas fait de changements importants à son jeu, mais concède que Rémi Garde s’assure qu’il optimise ses capacités.

« Avant, je touchais autant de ballons et je me créais des occases, c’est vrai que maintenant ça rentre, mais je suis aussi libéré qu’avant. Je pense que dans mon jeu rien n’a changé.

« Il [Rémi Garde] me fait des séances vidéo personnalisées afin que je puisse donner le meilleur de moi-même et être plus intelligent. »

Merci Marco

Il y avait deux Marco importants qui assistaient au match : Marco Donadel et Marco Di Vaio. Le premier, qui quitte Montréal dans les prochains jours, a été salué par Ignacio Piatti et Taïder après le but de ce dernier.

« Ça fait trois ans et demi ou quatre ans que je suis avec lui et maintenant il part. C’est difficile quand un joueur part pour son pays, a expliqué Piatti. Il a donné beaucoup pour Montréal, on voulait le remercier. »

Quant au second, il était là parce que l’Impact saluait les joueurs internationaux de l’équipe. Di Vaio a été chaudement accueilli par le public à la mi-temps. Présent sur l’écran géant, Didier Drogba a été applaudi poliment.