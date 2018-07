Journée à oublier pour Amélie Kretz

La journée de samedi ne s’est pas déroulée comme la triathlète Amélie Kretz l’aurait voulu. En action à Hambourg, en Allemagne, pour une étape des Séries mondiales de triathlon, la Québécoise a pris le 38e rang de l’épreuve sprint.

«C’est une course vraiment ordinaire pour moi. C’est fâchant, car l’entraînement va bien, mais j’ai de la difficulté à exécuter au moment de la compétition», a avoué l’athlète de Blainville.

La victoire est allée à la Française Cassandre Beauregard (58 min 6 s). L’Allemande Laura Lindemann (58 min 36 s) et l’Américaine Katie Zaferes (58 min 37 s) ont suivi sur le podium.

Kretz n’avait pas encore plongé dans l’eau pour la natation qu’elle se savait déjà en difficulté «J’ai encore fait un mauvais choix de position sur le ponton et j’ai ensuite eu une mauvaise nage», a-t-elle expliqué.

Les choses ne se sont pas arrangées en vélo. «Mon groupe et moi avons mal travaillé et nous avons perdu du temps précieux.»

Le mal était donc fait à la course. «Je me suis mal sentie au premier tour, mais j’ai retrouvé mes jambes au deuxième», a expliqué celle qui a finalement pris 1 h 1 min 18 s pour parcourir les 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et cinq kilomètres de course.