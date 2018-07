Kissimmee, le paradis des maisons de vacances

Avec son tout nouveau parc inspiré de la série d’animation Toys Story, à Hollywood Studio, ou encore avec l’attraction Pandora: The World of Avatar, ouverte il y a un peu plus d’un an à Animal Kingdom, et dont tout le monde parle, la région d’Orlando n’a jamais eu autant à offrir aux touristes avides de nouveautés.

Photo courtoisie, Disney Photo courtoisie, Disney Mais résider dans l’un des complexes de Walt Disney World peut s’avérer fort onéreux !

Pied-à-terre idéal

Vous disposez d’un microbudget ? La localité de Kissimmee, située au sud d’Orlando, et à quelques minutes en voiture des parcs Disney, est reconnue pour ses hôtels et ses résidences à bas prix (le tiers des prix demandés à Disney World).

La plupart des chaînes américaines y ont pignon sur rue et proposent des chambres à moins de 100 $ la nuit. Mais encore mieux, comme Kissimmee est la capitale des maisons de « vacance » (vacation home) – on en compte environ 22 000 en Floride –, vous pourrez y dénicher des maisons de trois chambres ou plus, pour un tarif très raisonnable.