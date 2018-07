Les motocyclistes invités à la prudence pendant les vacances de la construction

QUÉBEC | À l'approche des vacances de la construction, les motocyclistes sont invités à la prudence. C'est que l'an dernier, la moitié des accidents les impliquant sont survenus pendant ces deux semaines très achalandées sur les routes.

Des cours de perfectionnement étaient offerts samedi, à Québec, pour diminuer ce triste bilan.

D'ailleurs, un motocycliste a été impliqué dans une collision samedi à Candiac, en Montérégie, et son état de santé est jugé grave.

Des images captées par TVA Nouvelles la semaine dernière montrent deux motocyclistes imprudents qui circulent sur des voies rapides. Le premier soulève sa moto et roule sur une seule roue à plus de 130 km/h, alors que le second circule plusieurs kilomètres en position debout sur son engin.

Ces comportements sont vivement dénoncés par la Fédération motocycliste du Québec.

L'an dernier, 49 motocyclistes ont perdu la vie sur les routes de la province, selon le bilan de la Société de l'assurance automobile du Québec. La moitié de ces accidents sont liés à des pertes de contrôle. C'est pourquoi la Fédération offre des cours de perfectionnement pour diminuer le nombre de décès sur les routes.

Grâce au soutien du ministère des Transports, ces formations permettent d’améliorer les techniques de conduite, comme le freinage d'urgence et l'apprentissage des courbes. Ils sont offerts jusqu'au mois de septembre. L'équipe de la Fédération motocycliste du Québec sera à Brossard, ce dimanche.