Les Rays explosent en fin de match

Tirant de l’arrière 6-4 après six manches, les Rays de Tampa Bay ont explosé avec 15 points au cours des trois suivantes pour vaincre les Twins du Minnesota par le pointage de 19-6, samedi après-midi à Minneapolis.

Le jeune joueur de premier but Jake Bauers a été le plus productif en marquant quatre points en plus d’en produire quatre. Il a entre autres frappé un circuit de deux points lors de la neuvième manche. Il s’agissait de sa cinquième longue balle de la saison.

Il n’est pas le seul frappeur des Rays à avoir canonné une balle de l’autre côté de la clôture. C.J. Cron a sonné le réveil des siens en huitième avec son 19e circuit de la campagne, une claque bonne pour deux points. Carlos Gomez a quant à lui réussi son huitième, lors du neuvième tour au bâton, mais il n’y avait pas de coéquipier sur les sentiers.

Zach Duke (3-3) a encaissé la défaite après avoir alloué trois points en deux tiers de manche. La victoire a été ajoutée à la fiche de Jaime Schultz (1-0) lui qui n’a rien donné en deux manches et deux tiers, octroyant trois buts sur balles et retirant trois frappeurs sur des prises.