Photos souvenirs: Luc De Larochellière

Ventes fracassantes

Photo d’archive, André Bonin

En 1990, Luc lançait un deuxième album, qui connaîtra encore plus de succès que le précédent. Avec ses chansons à la fois joyeuses et engagées, telles Sauvez mon âme et Cash City, il devenait, bien malgré lui, l’image d’une génération.

Grâce à Granby

Photo d’archive, Raymond Bouchard

Un Luc De Larochellière tout jeune qui poursuivait sa carrière sur l’élan du Festival de la chanson de Granby, où il avait remporté trois prix, dont celui de l’auteur-compositeur-interprète, à l’âge de 19 ans, avec sa chanson Le trac du lendemain.

Or et Platine

Photo d’archive, Serge Lapointe

Après le succès de l’album Amère America devenu disque d’or (50 000 copies), l’auteur-compositeur s’associait au musicien Marc Pérusse pour concocter un deuxième album, Sauvez mon âme. Ce nouveau joyau devenait vite Disque platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus.

Un incontournable

Photo d’archive, John Taylor

À l’automne 1989, Luc De Larochellière remportait trois Félix au gala de l’Adisq, dont celui de l’auteur-compositeur de l’année, devant Gerry Boulet, Michel Pagliaro et Paul Piché. À 23 ans, ses chansons tournaient sur toutes les radios commerciales (Mitsou derrière lui).

Amère America

Photo d’archive, Gilles Lafrance

Il y a déjà trente ans, en 1988, Luc De Larochellière, 22 ans, lançait son premier album, Amère America, sur lequel on retrouve non seulement ce phénoménal succès titre, mais aussi La route est longue et Chinatown blues. Malgré son jeune âge, il affichait déjà une grande maturité.

►Dans le cadre des 50 ans du Festival international de la chanson de Granby, le spectacle de fermeture, Fou de toi, sera sous la direction de Luc De Larochellière et de Toyo, le 26 août, et rassemblera sur scène d’anciens participants et lauréats du festival, dont Pierre Lapointe, Alex Nevsky, Damien Robitaille, Jean-François Breau et Karim Ouellet. Voir www.ficg.qc.ca.

►Luc sortira le gros band et tous ses hits le 10 août, dans le cadre de la Soirée des brasseurs, au Parc des Vétérans de Shawinigan. Voir www.soireedesbrasseurs.com.

Parmi les autres spectacles de Luc De Larochellière cet été, on note celui sous le chapiteau de Petite-Vallée le 5 août, dans le cadre de Festival en chanson (www.festivalenchanson.com), et celui à l’Espace Félix-Leclerc, à l’Île d’Orléans, le 18 août (www.felixleclerc.com).

►L’auteur-compositeur donnera cet été plusieurs représentations de son plus récent spectacle tiré de l’album Autre monde (et la relecture de ses grands succès). Voir www.roseq.qc.ca et www.lucdelarochelliere.com.