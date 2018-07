Service au champagne chez Sunwing: l’action collective a été autorisée, souligne la compagnie

MONTREAL | Vacances Sunwing inc. a rappelé samedi que la Cour supérieure du Québec a autorisé le 16 avril dernier l'exercice d'une action collective contre elle alléguant qu’elle s’est adonnée à des pratiques commerciales trompeuses en utilisant le mot «champagne» dans sa publicité sans en servir vraiment.

L’action collective vise Vacances Sunwing inc. qui utilise également le nom d'affaires Vacances Signature et Lignes Aériennes Sunwing inc.

La poursuite a comme représentant Daniel MacDuff, un client de Sunwing qui avait acheté un forfait vacances d’une semaine à Cayo Coco, à Cuba, en novembre 2016, en notant la mention «service au champagne» sur internet en effectuant son achat.

Le demandeur soutient qu’une fois dans l’avion, il ne s’est pas fait servir de champagne, «mais uniquement du vin mousseux et uniquement sur le vol aller».

M. MacDuff a donc décidé de tenter une action collective contre Sunwing afin d’obtenir dédommagement «au motif que Sunwing aurait commis des pratiques commerciales trompeuses et fait des fausses représentations en vendant des vols et forfaits vacances incluant un «service au champagne», sans toutefois servir un vin mousseux provenant de la région de Champagne, en France».

Le demandeur soutient à cet effet que Sunwing est en contravention de la Loi sur la protection du consommateur. Il est à noter que le Canada fait partie des pays qui reconnaissent l’appellation d’origine contrôlée «Champagne».

Samedi, Sunwing a rappelé que «l'action collective vise tous les consommateurs résidant au Québec qui ont acheté (ou obtenu) des billets ou ont voyagé avec Sunwing (y compris Vacances Signature) pour un vol ou un forfait présenté, publicisé ou décrit en utilisant le mot «champagne» entre le 10 février 2014 et le 16 avril 2018».