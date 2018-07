Sexe et vacances...

Quelle belle saison que la saison chaude ! Les esprits coquins sont stimulés, les corps sont enflammés et les fantasmes se diversifient... c’est l’été ! Vive les vacances ! Il arrive toutefois que, malgré la période estivale, les fréquences de relations sexuelles ne soient pas géniales, car le manque d’intimité empêche les rapprochements. Voici quelques trucs afin que le rythme soit au rendez-vous...

Il arrive très fréquemment qu’une pression s’installe lorsqu’il est question de faire l’amour ou d’avoir de l’intimité, car bien souvent les couples se comparent à une certaine normalité « sociale ». Particulièrement en période de vacances : « on devrait le faire, on est en vacances ».

Attentes élevées

Une lectrice a écrit : « Romuald et moi sommes ensemble depuis cinq ans, après plusieurs années de vie commune derrière la cravate, chacun de notre côté. Nous avons comme principe que le temps des vacances estivales est le moment pour nous deux de faire l’amour et d’avoir du bon temps sensuellement. Les semaines sont si occupées que nous avons à peine le temps de nous retrouver une fois par mois durant l’année. C’est alors la raison pour laquelle, durant les vacances, nos attentes sont donc très élevées. Nous prenons au moins deux semaines à préparer le tout. C’est bien sûr que les semaines se réservent plus d’avance que ça, mais les petites choses qu’on veut faire durant cette période-là ont avantage à se faire plutôt à la dernière minute. Des spectacles peuvent s’ajouter, mais nos accessoires érotiques sont tous achetés ! »

Plaisir d’abord

Tout comme Romuald et Ginette, le plaisir doit être au rendez-vous ! Naturellement, plus le stress est élevé durant le reste de l’année, plus il peut être difficile de décrocher le moment venu. Voici donc quelques trucs pour lâcher prise et se lancer en mode vacances plus facilement :

1. Laissez le bureau au bureau : cela semble simple à dire, mais il arrive très souvent que ce soit la chose la plus difficile à faire ! Conseil : assurez-vous que vos « dossiers » soient tous réglés (ou déléguez au besoin), que votre situation soit en ordre afin que vous vous glissiez simplement dedans au retour (évitons les retours catastrophiques – feux à éteindre et drames à éponger).

2. Permettez-vous une période « tampon » : deux jours peuvent suffire à décrocher et à vous mettre en mode vacances. Donc, durant ces deux jours, soyez indulgents. Aussitôt que les pensées apparaissent à votre esprit, acceptez-les (ne cherchez surtout pas à les occulter, elles vont revenir à la charge) et donnez-vous une période pour y penser. Je vous suggère une heure chaque jour. Au-delà de cela, vous devez vous faire violence pour vous trouver un autre sujet de pensée !

3. Embarquez rapidement dans le mode plaisir : trouvez plusieurs façons d’ajouter à votre vie de la légèreté, et aussi surtout du jeu ! Oui, oui, du jeu. Les jeux, de société ou autres, aident à faire le vide et à se transporter dans le mode plaisir – surtout lorsqu’ils sont partagés.

4. Décrochez ! Cellulaires, courriels ou autres attaches professionnelles doivent à tout prix être mis hors service ! Autrement, im-po-ssi-ble de basculer en mode vacances. Les soucis vous suivront, les questions vous pourchasseront et les problèmes vous priveront de sommeil.

5. Le temps de prendre du temps : quoi qu’il arrive, assurez-vous d’avoir toujours un moment durant la journée pour vous reposer. Se reposer c’est se donner la chance d’arrêter la routine, de reprendre son souffle en prenant soin de soi et de son besoin – celui de relaxer (ou de méditer). Prendre le temps c’est également apprécier ce qui se passe dans le moment présent, ne pas nécessairement chercher à planifier ou à anticiper. Trop souvent, le reste de l’année, il est nécessaire d’être organisé, de baigner dans une routine rassurante et structurante, alors permettez-vous, l’espace de quelques jours, de simplement profiter ! Amusez-vous et osez être avec les gens que vous aimez pour faire des choses qui vous sortent de votre routine, de vos habitudes, mais surtout qui vous permettent de découvrir une autre facette de votre personnalité !

6. Prévoyez votre retour... tout doucement : mine de rien, deux jours avant votre retour, commencez à vous replonger tout doucement en mode boulot... je sais, c’est difficile, mais avec un peu de planification vous parviendrez à retrouver vos habitudes avec la tête plus légère et le cœur rempli de magnifiques souvenirs... et pourquoi pas... le corps empreint de nouvelles sensations !