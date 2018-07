Tout sur les mammas italiennes!

Photo courtoisie

En plus de proposer plusieurs délicieuses recettes de gaspacho (dont celles du gaspacho andalou traditionnel, du gaspacho de betteraves rouges, zaatar et feta ou du gaspacho épinards, petits pois, roquefort), ce livre inscrit aussi les soupes froides au menu. Pendant les périodes de canicules, on pourra donc se régaler avec un velouté d’avocat au citron vert ou un soja-shake salé de fèves et chou kale au basilic.