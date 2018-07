Une balade dans le parc pour les Astros

Les Astros ont marqué cinq points lors de leurs trois premiers tours au bâton et ils n’ont jamais regardé derrière par la suite pour filer vers un gain de 9-1, samedi après-midi à Houston, aux dépens des Tigers de Detroit.

Gerrit Cole (10-2) a mérité la victoire après avoir œuvré pendant cinq manches et deux tiers. Il a espacé trois coups sûrs et quatre buts sur balles pour n’accorder qu’un point. De plus, il a éventé huit rivaux.

Son vis-à-vis Michael Fulmer (3-9) a pour sa part connu plus d’ennuis, alors qu’il a alloué sept points mérités en quatre manches et deux tiers.

Tout le monde a mis l’épaule à la roue du côté des Astros que les neuf partants de l’équipe ont soit marqué un point ou en ont produit un.

Josh Reddick et Evan Gattis ont frappé la longue balle lors du cinquième tour au bâton contre Fulmer, tandis que Tyler White a cogné un circuit de deux points en septième alors que Buck Farmer était sur la butte.