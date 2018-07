Ce café végé de Saint-Lambert vous donnera l’impression d’être à Amsterdam

Les raisons de traverser le pont vers la Rive-Sud sont de plus en plus nombreuses. Notre tout dernier coup de cœur? Le café Webster situé à Saint-Lambert qui vous donnera l’impression d’être à Amsterdam.

Avec sa décoration épurée, sa terrasse lumineuse et sa cuisine tout en fraîcheur, c’est l’endroit idéal pour un lunch sur le pouce où pour prendre une petite pause de votre quotidien.

En plus d’être un café, le Webster est aussi un bar à jus et se spécialise dans la cuisine végétarienne et sans gluten.

Vous pouvez commander «pour emporter» à leur comptoir ou encore faire appel à leur service de traiteur!

Pour un voyage à Amsterdam pas cher, il vous suffit de traverser le pont!

Webster

20 rue Webster, Saint-Lambert

