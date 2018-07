Changer de vie complètement

Double vivant de son héroïne Annabelle, l’homme d’affaires Patrick Jacquemin, cofondateur et ancien PDG de RueDuCommerce.com, a décidé de changer de vie. Laissant les affaires pour se consacrer à l’écriture et à la protection des animaux sauvages, il a écrit L’odeur de l’herbe après la pluie, phénomène de l’autoédition maintenant publié chez Robert-Laffont.

Annabelle, une brillante femme d’affaires, finit par craquer : le burn-out la guette. Après une dure prise de conscience, elle décide de tout laisser derrière elle : son confort, son travail et sa famille.

À la campagne, elle fait la connaissance de George, un paysan étonnant qui vit au rythme des saisons. Les animaux, les plantes et surtout les fleurs lui ont transmis des secrets de sagesse. À la suite de sa rencontre avec George, Annabelle redécouvre la nature qui l’entoure... et sa propre nature.

Joint à son domicile du sud de la France, Patrick Jacquemin parle de manière très franche de son roman et de sa démarche, très inspirante. « Quand j’étais adolescent, j’écrivais des poèmes. Ensuite, je me suis mis à travailler, un peu comme tout le monde. Je n’écrivais plus, mais pendant 35 ans, je me suis dit : bientôt tu vas te mettre à écrire. J’avais réfléchi à un certain nombre de livres. Mais lorsqu’est arrivée l’opportunité d’écrire, il y a quelques années, eh bien, c’est pas ça que j’ai écrit : je me suis mis à écrire une histoire complètement différente – celle de George et Annabelle – qui est arrivée spontanément. »

Photo courtoisie

Patrick Jacquemin rappelle que le personnage d’Annabelle est en partie autobiographique. « J’ai eu une grosse entreprise en France qui était cotée en bourse, que j’ai créée en partant de zéro. J’avais trois enfants, en garde alternée. »

Il a son mot à dire au sujet de la pression sociale pour la « réussite » financière et sociale. « La société, les parents, les professeurs à l’école nous entraînent à réussir et finalement, on est happés par ça, ce qui fait que plusieurs personnes ne vivent pas ce qu’elles ont envie de vivre, ne vivent pas leur passion profonde. »

« Souvent, quand on parle de réussite, on parle de réussite professionnelle. Sauf que c’est pas la réussite personnelle qui compte. C’est d’être heureux. Si on n’est pas heureux, si on travaille comme un fou, qu’on a réussi, mais qu’on est déprimé, ça ne sert pas à grand-chose. »

« Je me suis posé un jour cette question. J’avais RueDuCommerce, ça devait faire 300 millions de chiffre d’affaires, j’étais coté en bourse, j’allais à la télévision. Par ailleurs, dans ma vie personnelle, j’étais malheureux. J’étais malheureux en amour et je me suis dit : ça sert à quoi ? Soudainement, j’étais déprimé. »

Il a exprimé dans le livre, à travers le personnage d’Annabelle, ce qu’il avait vécu. « Pas tout... il y a beaucoup de fiction dans Annabelle, mais il y a une base personnelle. »

Il s’intéresse de près aux études sur les plantes. « De plus en plus, on va en apprendre sur les plantes et on va être – je pense – très surpris par tout ce qu’on va voir. »

► Patrick Jacquemin est cofondateur et ancien PDG de RueDuCommerce.com.

► En 2011, il a vendu son entreprise pour se consacrer à l’écriture et à la protection des animaux sauvages.

► Il a créé une fondation, Animaux sauvages, et va régulièrement en Afrique pour aider à protéger la nature et notamment les rhinocéros au Zimbabwe.