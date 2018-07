Coupe du monde: les célébrations perturbent les services de la STM

MONTRÉAL | Les Français qui ont envahi les rues de Montréal par centaines dimanche pour célébrer la victoire des «Bleus» face à la Croatie ont perturbé le service d'autobus de la Société de transport de Montréal (STM).

Notamment, la foule en liesse sur le Plateau–Mont-Royal a forcé le détournement des lignes 29 et 30. La 29, qui circule habituellement sur la rue Rachel, a été détournée vers la rue Mont-Royal (vers l'ouest) et la rue Cherrier (vers l'est), tandis que la 30, qui circule habituellement sur la rue Saint-Denis, doit se rabattre sur la rue Saint-Hubert (vers le nord) et la rue Saint-Hubert (vers le sud)

«En raison des célébrations de la #CMD2018 les lignes de bus 29, 30, 97 subissent des délais», a ajouté la STM sur Twitter.

La France l'a emporté 4-2 sur la Croatie en finale du Mondial, dimanche, amenant ainsi de nombreux Français à célébrer dans les rues de Montréal.