Des sympathisants des Hells s'invitent à une rencontre de motocyclistes insatisfaits

Des motocyclistes québécois souhaitent intenter une action collective contre les forces de l’ordre.

Ces passionnés de la moto se sont rassemblés dimanche dans le stationnement du cinéma Colossus, de Laval. Ils se disent exaspérés des nombreux contrôles policiers menés à leur endroit.

Des sympathisants des Hells Angels ont d'ailleurs profité du rassemblement pour afficher leurs couleurs, alors qu'une demi-douzaine de groupes de motards étaient visibles parmi les quelques centaines de motocyclistes rassemblés à Laval.

Parmi eux, on retrouvait des groupes sympathisants des Hells Angels comme les Devil Ghosts, les Headhunters et le groupe Brotherhood.

Tous ces motocyclistes s'étaient rassemblés pour dénoncer le «harcèlement» auquel les soumettent les corps policiers. Au moins 3000 tests de sonomètre ont été menés sur des motos depuis 2013 au Québec, dont 1230 qui ont mené à l'émission de billets d'infraction, qui peuvent s'élever jusqu'à 300 $.

«Je pense que, cette année, il y a eu une augmentation au niveau des arrestations pour des vérifications, a dit l’instigateur du rassemblement, Daniel Ouimet, à TVA Nouvelles. On est tous des motocyclistes, des gens qui se promènent sur les routes. On est un gros pilier pour l'économie, sauf qu'on passe sept ans à se faire harceler et se faire arrêter pour des vérifications. Autrement dit, aussitôt qu'on se retrouve un petit groupe, on dirait qu'ils nous "spottent" et ils nous arrêtent automatiquement.»

Plus de 10 000 amateurs de moto échangent de l’information et dénoncent les interventions policières qu’ils ont vécues sur une page Facebook.

Le groupe, nommé Recours collectif contre le harcèlement policier au Québec, dénonce ce qu'il considère comme des «contrôles abusifs» des policiers, qui vérifient notamment le son du système d'échappement de leur engin ou la conformité des équipements, comme les casques.

«Moi, c'est une Harley. Vu que les "mufflers" dépassaient un peu plus des valises, [le policier] dit que c'est pas légal, a raconté un motocycliste présent à l’événement. Il s'est penché en dessous. Il a regardé. Il a dit "c'est pas marqué Harley, c'est pas légal. Vu que c'est pas d'origine, c'est pas légal."»

C’est l’avocat Hugo Vaillancourt qui pilote le dossier du recours collectif pour les motocyclistes.

«Dans le cadre de l’action collective, on va vraiment analyser l’ensemble des témoignages et, à partir du moment où il y a une certaine masse, on a analysé la possibilité d’intenter une poursuite en dommages et intérêts, donc de l’argent par rapport à des droits qui seraient bafoués», a expliqué l’avocat, présent au rassemblement dimanche.