Dylan Wynn suspendu par la LCF

L’athlète de 25 ans a dirigé un coup directement à la tête du demi offensif C.J. Gable avec son propre casque. Le contact a été qualifié par les autorités de la ligue comme étant tardif et livré de manière irréfléchie, considérant que Gable était au sol et dans une position vulnérable.

«Nous continuons d'être vigilants et exhaustifs en matière de sécurité des joueurs et un tel geste n'a pas sa place dans notre sport, » a dit le commissaire de la LCF Randy Ambrosie, via communiqué. Ce genre de collision expose les joueurs à des risques inutiles et nous devons continuer de travailler ensemble pour rendre le sport le plus sécuritaire possible.»