Huitième manche payante pour les Indians

Les Indians ont inscrit trois points en huitième manche, ce qui leur a permis de l’emporter par la marque de 5-2 contre les Yankees de New York, dimanche à Cleveland.

Michael Brantley a d’abord permis aux siens de prendre les devants pour la première fois de la rencontre avec une claque en solo, son 12e circuit de la saison.

Yan Gomes a ensuite envoyé Jose Ramirez au marbre à l’aide d’un ballon-sacrifice, tandis qu’Erik Gonzalez a marqué sur un mauvais lancer de Chad Green.

Edwin Encarnacion avait produit les deux premiers points des vainqueurs avec sa 22e longue balle de la campagne, en quatrième.

Aaron Hicks (simple d’un point) et Neil Walker (circuit en solo) ont été à l’origine des deux points des visiteurs.

Trevor Bauer a permis deux points et sept frappes en lieu sûr en sept tours au bâton pour les Indians. Son vis-à-vis, Masahiro Tanaka, a lui aussi concédé deux points, mais en six manches et un tiers.

Carlos Carrasco (11-5) a été crédité de la victoire. Le revers est allé à la fiche de Green (5-2).