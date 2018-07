Il est bénévole depuis 43 ans

Depuis 43 ans, un bénévole au grand cœur se dévoue à la gestion des loisirs de la petite municipalité de Saint-Sulpice, dans Lanaudière, où « tout le monde le connaît ».

« Je ne suis pas capable de rester assis devant la télévision toute la journée », claironne Léo Chaussé, après avoir répondu au téléphone pour la location d’une salle dans le centre communautaire qui porte son nom.

L’homme de 82 ans s’est battu pour l’octroi de subventions lorsqu’il a fait bâtir ce chalet pour les loisirs de la municipalité en 1978, qui a aujourd’hui 3000 habitants.

« J’étais ici de 18 h à minuit pour veiller à la construction. J’ai aussi beaucoup participé de mes propres bras. Ça me garde occupé et j’adore ça ! » raconte le père de famille de cinq enfants et de six petits-enfants. Il a été propriétaire d’un garage de débosselage jusqu’à sa retraite en 1990.

Il est d’ailleurs encore propriétaire d’un mini-entrepôt de débosselage.

Photo Collaboration spéciale, Simon Dessureault

Homme à tout faire

C’est en 1974 qu’il a commencé son bénévolat. Il montrait alors aux jeunes de Saint-Sulpice à patiner avec le hockey mineur de la ville de L’Assomption.

M. Chaussé a aussi fait agrandir le chalet au fil des années tout en voyant à l’aménagement d’un terrain de baseball et à l’installation des lumières de celui-ci. Il a également travaillé à l’implantation de trois terrains de tennis.

« Dans tous les cas, c’était à petits coups de subvention. J’ai jamais compté mes heures », dit l’homme, qui ne cherche pas la reconnaissance.

On lui a malgré lui rendu récemment le prix Hommage bénévolat-Québec du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Léo Chaussé a aussi été bénévole durant 28 ans pour le bingo, où il vendait des cartes et préparait la salle tous les vendredis de l’année.

Il gère encore la bâtisse qui porte son nom et il est d’ailleurs très rare qu’il ne soit pas là pour accueillir les gens pour les activités.

Reconnaissances

Le respect et l’admiration envers M. Chaussé étaient palpables lors du passage du Journal au centre communautaire, alors que les gens le saluaient avec grand respect dans les corridors.

« M. Chaussé a un très grand cœur et il a amené la création de plein de nouveaux projets », confie Marie-Pierre Desjardins, qui fait du bénévolat occasionnel avec M. Chaussé depuis 13 ans.

Annie Fortin voit de son côté Léo Chaussé toutes les semaines depuis trois ans.

« Tout le monde le connaît à Saint-Sulpice, il est souvent là, affirme celle qui donne des cours de zumba au Centre Léo Chaussé. Il est toujours de bonne humeur et il vient nous voir pour savoir si tout est correct. »

Michel Champagne, maire de Saint-Sulpice depuis plus de 25 ans, estime qu’on ne sera jamais assez reconnaissant pour ce que M. Chaussé a fait.

« Léo Chaussé, c’est une richesse énorme pour notre municipalité », dit-il.