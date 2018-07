Julio Teheran se charge des Diamondbacks

Le partant des Braves Julio Teheran a réduit au silence l’attaque des Diamondbacks de l’Arizona pendant six manches et un tiers pour permettre aux siens de l’emporter par la marque de 5-1, dimanche à Atlanta.

Teheran (7-6) a espacé quatre coups sûrs et trois buts sur balles lors de son passage sur la butte en plus de passer six rivaux dans la mitaine.

La formation de Georgie a marqué quatre points aux dépens de Patrick Corbin (6-4) pendant le troisième acte. Dansby Swanson, Ozzie Albies, Freddie Freeman et Nick Markakis ont tous produit un point.

En septième, Preston Tucker a porté le pointage à 5-0 en expédiant l’offrande de Randall Delgado de l’autre côté de la clôture. Il s’agissait de son quatrième de la saison.

Jon Jay a évité l’affront d’un jeu blanc à la troupe de l’Arizona avant la pause du match des étoiles en catapultant un tir de Dan Winkler dans les estrades populaires pour son troisième circuit de la campagne.