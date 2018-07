Karol-Ann Canuel heureuse de terminer son Giro rosa

SPORTCOM | Karol-Ann Canuel et la formation Boels Dolman ont scellé la cinquième place de leur coéquipière Megan Guarnier au Giro rosa, dimanche, au terme des 120 kilomètres de la dixième et dernière étape disputée sur les routes de Cividale del Friuli.

Canuel, 32e de l’étape, a fini dans un groupe qui a accusé un retard de 3 minutes 8 secondes de la gagnante. Première la veille au sommet de l’éreintante ascension du mont Zoncolan, Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) a remporté une deuxième étape de suite. La Néerlandaise termine aussi l’édition 2018 du Giro rosa avec le maillot rose sur les épaules.

«Oui, je suis contente que ça soit terminé! Le Giro est toujours difficile, c’est certain et cette année, la montée du Zoncolan était vraiment difficile», a soutenu la Québécoise qui termine aussi 32e au général, à 36 minutes 06 secondes de van Vleuten. «C’était une course difficile et elle (Megan Guarnier) a couru à 100%.»

La Québécoise prenait part au tour italien pour la quatrième fois de sa carrière est revenue sur l’étape de samedi.

«Je n’ai j’aimais rien vu de similaire. J’avais un braquet de 34×32 et je ne moulinais pas!»

La cycliste de Gatineau aura peu de temps pour reprendre son souffle, car elle quittera l’Italie pour la France où elle participera à l’épreuve La Course, mardi, une compétition organisée en marge du Tour de France.